DRONE ART SHOW HARRY POTTER STADIUM DE TOULOUSE Toulouse
DRONE ART SHOW HARRY POTTER STADIUM DE TOULOUSE Toulouse samedi 4 juillet 2026.
Toulouse
DRONE ART SHOW HARRY POTTER
STADIUM DE TOULOUSE 1 Allée Gabriel Biénès Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 36 – 36 – 54 EUR
36
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 22:15:00
fin : 2026-07-04 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Le DroneArt Show fait vibrer le ciel toulousain avec un spectacle de drones sublimé par la musique.
À la nuit tombée, place au grand spectacle ! Des centaines de drones lumineux prennent possession du ciel et enchaînent des formations impressionnantes, synchronisées avec une musique classique jouée en live. Une expérience sensorielle unique qui allie innovation technologique et puissance artistique.
À découvrir
– Un show aérien spectaculaire orchestré avec une précision millimétrée
– Des figures monumentales animant le ciel nocturne
– Un événement en plein air dans un décor d’exception
– Pour une immersion totale, partez à la découverte de l’univers d’Harry Potter
Bon à savoir
– Durée 60 minutes avec entracte.
– Les portes ouvrent 2 heures avant le début du spectacle.
– Une fois le spectacle commencé, l’entrée ne sera pas autorisée. 36 .
STADIUM DE TOULOUSE 1 Allée Gabriel Biénès Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The DroneArt Show rocks the skies over Toulouse with a drone show set to music.
L’événement DRONE ART SHOW HARRY POTTER Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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