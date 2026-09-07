D’s inochints (le spectacle) – Cie du Reste Ici, Le Courtil des Pics Verts, Douriez

Informations pratiques

D’s inochints (le spectacle) – Cie du Reste Ici Dimanche 13 septembre, 16h00 Le Courtil des Pics Verts Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:45:00+02:00

« petites gens », marginaux, simples, peintres, assembleurs ou amasseurs de débris, artistes de l’ombre pour lesquels le mot « culture » n’évoque que les jardins. Et si certains de ceux-là ont un jardin, c’est pour l’investir de leur « bric à brac » et y mettre en scène leurs manies et non pour y cultiver…

Christiane Calonne et Jacques Dupuich dressent dans la langue de leurs « héros », la langue picarde, une galerie de portraits dans un subtil mélange de drôlerie et d’émotion toujours en évitant le pathos.

Le Courtil des Pics Verts 30, rue du Molinel – Douriez (62) Douriez 62870 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Pluie.Oiseaux/?locale=fr_FR »}]

spectacle en picard Pas-de-Calais

DR