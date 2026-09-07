Que Vienne ! – Cie Alea Jacta Est, Le Courtil des Pics Verts, Douriez

Informations pratiques

Que Vienne ! – Cie Alea Jacta Est Dimanche 13 septembre, 17h00 Le Courtil des Pics Verts Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00

“¡ Que viene !” de l’espagnol, se traduit littéralement par “Qui vient !” ou “Ce qui s’en vient !”. Plus simplement on pourrait le traduire comme “ce qui va arriver (incessamment sous peu !)”.

Pour nous, “¡ Que viene !” c’est cette petite phrase que l’on se dit lorsque l’on attend de monter sur scène pour jouer.

C’est cette même phrase que l’on se dit lorsque l’on veut un double six à un lancé de dé. Celle qui souhaite que ce qui arrive se passe bien. Celle qui annonce l’arrivée d’une belle surprise !

Entourée de deux points d’exclamation, cette expression résume la simplicité, la complicité et le grand plaisir à jouer de notre duo.

Un duo qui a appris à communiquer dans un mélange d’espagnol et de français, mais aussi et surtout avec une langue commune : le jonglage.

Pour nous le jonglage en duo est un jeu. D’abord un jeu d’adresse, cela va de soi, mais c’est aussi un jeu de hasard, un jeu coopératif ou parfois compétitif.

Un jeu qui se partage à deux, et en public !

“Et si la poésie pouvait être transmise par le cirque…

Si l’entraide, l’amitié et le plaisir de jouer étaient matière à jongler…

Si les erreurs faisaient la magie du spectacle vivant…

Si la prouesse n’était plus l’objectif de l’artiste, mais juste une nuance dans un spectacle…

Et si on s’amusait tous ensemble ?!?”

Le Courtil des Pics Verts 30, rue du Molinel – Douriez (62) Douriez 62870 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Pluie.Oiseaux/?locale=fr_FR »}]

Jonglerie chorégraphique pour deux jongleurs et cinq massues Pas-de-Calais

DR