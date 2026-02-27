DSR Investment Summit: Riviera 2026 Port de Nice Nice

Informations pratiques

Nice

DSR Investment Summit: Riviera 2026

Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-16

Le DSR Investment Summit & Defence Innovation Expo Riviera 2026 se tient à Nice les 16 et 17 septembre 2026, réunissant les principaux acteurs internationaux de la Défense, de la Sécurité et de la Résilience.

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Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 06 48 07 contact@oceanice-congres.com

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English :

The DSR Investment Summit & Defense Innovation Expo: Riviera 2026 will be held in Nice on September 16 and 17, 2026, bringing together leading international players in the fields of defense, security, and resilience.

L’événement DSR Investment Summit: Riviera 2026 Nice a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur