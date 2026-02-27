DSR Investment Summit: Riviera 2026 Port de Nice Nice
mercredi 16 septembre 2026 · Port de Nice · Nice
Informations pratiques
Nice
DSR Investment Summit: Riviera 2026
Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-16
Le DSR Investment Summit & Defence Innovation Expo Riviera 2026 se tient à Nice les 16 et 17 septembre 2026, réunissant les principaux acteurs internationaux de la Défense, de la Sécurité et de la Résilience.
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Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 06 48 07 contact@oceanice-congres.com
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English :
The DSR Investment Summit & Defense Innovation Expo: Riviera 2026 will be held in Nice on September 16 and 17, 2026, bringing together leading international players in the fields of defense, security, and resilience.
L’événement DSR Investment Summit: Riviera 2026 Nice a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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