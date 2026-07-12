Mario Canonge Trio Nice Jazz Fest Théâtre de Verdure Nice

Informations pratiques

Nice

Mario Canonge Trio Nice Jazz Fest

Théâtre de Verdure Scène Théâtre de Verdure Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Grand compositeur et pianiste iconique de la Martinique, Mario Canonge est reconnu dans le monde entier comme l’un des plus illustres musiciens de l’histoire des Antilles…

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Théâtre de Verdure Scène Théâtre de Verdure Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Mario Canonge Trio Nice Jazz Fest

A great composer and iconic pianist from Martinique, Mario Canonge is recognized worldwide as one of the most illustrious musicians in the history of the Antilles…

L’événement Mario Canonge Trio Nice Jazz Fest Nice a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur