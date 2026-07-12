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Mario Canonge Trio Nice Jazz Fest Théâtre de Verdure Nice

vendredi 24 juillet 2026 · Théâtre de Verdure · Nice

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Théâtre de Verdure
Adresse
Scène Théâtre de Verdure
Ville
06000 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif

Nice

Mario Canonge Trio Nice Jazz Fest

Théâtre de Verdure Scène Théâtre de Verdure Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Grand compositeur et pianiste iconique de la Martinique, Mario Canonge est reconnu dans le monde entier comme l’un des plus illustres musiciens de l’histoire des Antilles…
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Théâtre de Verdure Scène Théâtre de Verdure Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English : Mario Canonge Trio Nice Jazz Fest

A great composer and iconic pianist from Martinique, Mario Canonge is recognized worldwide as one of the most illustrious musicians in the history of the Antilles…

L’événement Mario Canonge Trio Nice Jazz Fest Nice a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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