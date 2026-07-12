Mario Canonge Trio Nice Jazz Fest Théâtre de Verdure Nice
vendredi 24 juillet 2026 · Théâtre de Verdure · Nice
Informations pratiques
Nice
Mario Canonge Trio Nice Jazz Fest
Théâtre de Verdure Scène Théâtre de Verdure Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 19:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Grand compositeur et pianiste iconique de la Martinique, Mario Canonge est reconnu dans le monde entier comme l’un des plus illustres musiciens de l’histoire des Antilles…
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Théâtre de Verdure Scène Théâtre de Verdure Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Mario Canonge Trio Nice Jazz Fest
A great composer and iconic pianist from Martinique, Mario Canonge is recognized worldwide as one of the most illustrious musicians in the history of the Antilles…
L’événement Mario Canonge Trio Nice Jazz Fest Nice a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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