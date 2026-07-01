Informations pratiques

Nice

Défilé minitaire républicain

Place Masséna Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14 09:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Assistez au traditionnel défilé militaire du 14 juillet et célébrez la fête nationale.

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Place Masséna Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Défilé minitaire républicain

Come see the traditional July 14 military parade and celebrate the national holiday.

L’événement Défilé minitaire républicain Nice a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur