Marche participative solennelle Promenade des Anglais Nice

Informations pratiques

Nice

Marche participative solennelle

Promenade des Anglais Niveau de l’Hôptal Lenval Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12 09:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Le public est invité à rendre hommage aux victimes lors de cette marche solennelle qui se terminera par le dépôt de roses Blanches au Kiosque à Musique. Le kiosque restera ouvert tout au long de la journée pour permettre à chaque niçois de se recueillir.

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Promenade des Anglais Niveau de l’Hôptal Lenval Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Marche participative solennelle

The public is invited to pay tribute to the victims during this solemn march, which will conclude with the laying of white roses at the Bandstand. The Bandstand will remain open throughout the day to allow all residents of Nice to pay their respects.

L’événement Marche participative solennelle Nice a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur