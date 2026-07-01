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Concert philharmonique Théâtre de Verdure Nice

mardi 14 juillet 2026 · Théâtre de Verdure · Nice

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre de Verdure
Adresse
Jardin Albert 1er
Ville
06000 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif

Nice

Concert philharmonique

Théâtre de Verdure Jardin Albert 1er Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:30:00
fin : 2026-07-14 20:30:00

Date(s) :
2026-07-14

Participez à ce concert hommage en compagnie de l’Orchestre Philharmonique de Nice.
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Théâtre de Verdure Jardin Albert 1er Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English : Concert philharmonique

Join us for this tribute concert featuring the Nice Philharmonic Orchestra.

L’événement Concert philharmonique Nice a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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