Concert philharmonique Théâtre de Verdure Nice
mardi 14 juillet 2026 · Théâtre de Verdure · Nice
Informations pratiques
Nice
Concert philharmonique
Théâtre de Verdure Jardin Albert 1er Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:30:00
fin : 2026-07-14 20:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Participez à ce concert hommage en compagnie de l’Orchestre Philharmonique de Nice.
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Théâtre de Verdure Jardin Albert 1er Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Concert philharmonique
Join us for this tribute concert featuring the Nice Philharmonic Orchestra.
L’événement Concert philharmonique Nice a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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