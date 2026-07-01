Concert philharmonique Théâtre de Verdure Nice

Informations pratiques

Nice

Concert philharmonique

Théâtre de Verdure Jardin Albert 1er Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:30:00

fin : 2026-07-14 20:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Participez à ce concert hommage en compagnie de l’Orchestre Philharmonique de Nice.

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Théâtre de Verdure Jardin Albert 1er Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Concert philharmonique

Join us for this tribute concert featuring the Nice Philharmonic Orchestra.

L’événement Concert philharmonique Nice a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur