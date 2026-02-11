Nice Jazz Fest ! Nice

Nice Jazz Fest !

Place Masséna Théâtre de Verdure Nice

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-26

Le Nice Jazz Fest, plus ancien festival de jazz au monde, continue de se réinventer. La prochaine édition se tiendra en juillet 2026 dans le cadre du jardin Albert Ier, entre les scènes Masséna et du Théâtre de Verdure.

Place Masséna Théâtre de Verdure Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

English : Nice Jazz Fest !

The Nice Jazz Fest, the oldest jazz festival in the world, continues to reinvent itself. The next edition will be held in July 2026 in the setting of the Albert Ier garden, between the Masséna and Théâtre de Verdure stages.

