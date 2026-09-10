Du Big Bang au grain de sable – Exposition permanente, Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
samedi 19 septembre 2026 · Planétarium de Vaulx-en-Velin · Vaulx-en-Velin
Informations pratiques
Du Big Bang au grain de sable – Exposition permanente 19 et 20 septembre Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Quelle est l’origine de la Terre ? Comment se sont formés le Soleil, les planètes et les êtres vivants ? D’où provient l’extraordinaire richesse des astres qui peuplent notre Univers ?
Les 900 m² de l’exposition permanente proposent un voyage ludique et interactif des origines de l’Univers jusqu’à l’apparition de la vie sur Terre.
Le Big Bang, les étoiles, les galaxies, le Système solaire et la conquête de l’espace sont présentés à travers de nombreux dispositifs numériques interactifs : la Fabrique des étoiles, l’Exploratorium, En route vers les planètes, le Forum de cosmologie…
Durée de visite conseillée : 1h30
Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Quelle est l’origine de la Terre ? Comment se sont formés le Soleil, les planètes et les êtres vivants ? D’où provient l’extraordinaire richesse des astres qui peuplent notre Univers ?
©Planétarium de Vaulx-en-Velin
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