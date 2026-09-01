Informations pratiques

Gerstheim

Du blé au pain JEP

4 place des Meuniers Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Par Gilbert Kuntzmann. Un atelier pour découvrir le parcours du blé jusqu’à sa transformation en pain. A partir de 7 ans.

En écho aux Journées du patrimoine, vous serez invité à vous immerger dans l’histoire de la médiathèque, ancien moulin, en redécouvrant le parcours du blé jusqu’à sa transformation en pain. .

4 place des Meuniers Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 88 45 mediatheque.gerstheim@cc-erstein.fr

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English :

By Gilbert Kuntzmann. A workshop to explore the journey of wheat flour from harvest to its transformation into bread. For ages 7 and up.

L’événement Du blé au pain JEP Gerstheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Grand Ried