Du blé au pain JEP Gerstheim
mercredi 23 septembre 2026 · Gerstheim
Informations pratiques
Gerstheim
Du blé au pain JEP
4 place des Meuniers Gerstheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Par Gilbert Kuntzmann. Un atelier pour découvrir le parcours du blé jusqu’à sa transformation en pain. A partir de 7 ans.
En écho aux Journées du patrimoine, vous serez invité à vous immerger dans l’histoire de la médiathèque, ancien moulin, en redécouvrant le parcours du blé jusqu’à sa transformation en pain. .
4 place des Meuniers Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 88 45 mediatheque.gerstheim@cc-erstein.fr
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English :
By Gilbert Kuntzmann. A workshop to explore the journey of wheat flour from harvest to its transformation into bread. For ages 7 and up.
L’événement Du blé au pain JEP Gerstheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Grand Ried
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