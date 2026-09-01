Fête foraine Kilbe Gerstheim
samedi 19 septembre 2026 · Gerstheim
Informations pratiques
Gerstheim
Fête foraine Kilbe
rue du Général de Gaulle Gerstheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 23:59:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Bal, cavalcade, fête foraine et animations
La kilbe
Présence des forains samedi et dimanche
Samedi
Distribution des brioches et pains d’épices.
Le soir restauration et bal sous le chapitaux
Dimanche
La traditionnelle Course à pied le matin
Cavalcade sur le thème Les carnavals du monde
Animations diverses .
rue du Général de Gaulle Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 20 kilbegerstheim@gmail.com
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English :
Ball, cavalcade, funfair and entertainment
L’événement Fête foraine Kilbe Gerstheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du Grand Ried
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