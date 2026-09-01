Informations pratiques

Gerstheim

Fête foraine Kilbe

rue du Général de Gaulle Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 23:59:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Bal, cavalcade, fête foraine et animations

La kilbe

Présence des forains samedi et dimanche

Samedi

Distribution des brioches et pains d’épices.

Le soir restauration et bal sous le chapitaux

Dimanche

La traditionnelle Course à pied le matin

Cavalcade sur le thème Les carnavals du monde

Animations diverses .

rue du Général de Gaulle Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 20 kilbegerstheim@gmail.com

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English :

Ball, cavalcade, funfair and entertainment

L’événement Fête foraine Kilbe Gerstheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du Grand Ried