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AGENDA · Gerstheim

Fête foraine Kilbe Gerstheim

samedi 19 septembre 2026 · Gerstheim

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
rue du Général de Gaulle
Ville
67150 Gerstheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Gerstheim

Fête foraine Kilbe

rue du Général de Gaulle Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 23:59:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Bal, cavalcade, fête foraine et animations
La kilbe 

Présence des forains samedi et dimanche

Samedi

Distribution des brioches et pains d’épices.
Le soir restauration et bal sous le chapitaux

Dimanche

La traditionnelle Course à pied le matin
Cavalcade sur le thème Les carnavals du monde
Animations diverses    .

rue du Général de Gaulle Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 20  kilbegerstheim@gmail.com

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English :

Ball, cavalcade, funfair and entertainment

L’événement Fête foraine Kilbe Gerstheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du Grand Ried

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