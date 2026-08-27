Exposition Maisons alsaciennes Gerstheim
vendredi 2 octobre 2026 · Gerstheim
Informations pratiques
Gerstheim
Exposition Maisons alsaciennes
4 place des Meuniers Gerstheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-02 09:30:00
fin : 2026-10-17 12:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Depuis plusieurs années, Raymond Wahl représente l’habitat alsacien avec passion. En écho avec les journées de l’architecture, cette exposition est l’occasion de découvrir ses tableaux. .
4 place des Meuniers Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 88 45 mediatheque.gerstheim@cc-erstein.fr
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English :
L’événement Exposition Maisons alsaciennes Gerstheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Grand Ried
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