Informations pratiques

Gerstheim

Exposition Maisons alsaciennes

4 place des Meuniers Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-02 09:30:00

fin : 2026-10-17 12:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Depuis plusieurs années, Raymond Wahl représente l’habitat alsacien avec passion. En écho avec les journées de l’architecture, cette exposition est l’occasion de découvrir ses tableaux. .

4 place des Meuniers Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 88 45 mediatheque.gerstheim@cc-erstein.fr

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English :

L’événement Exposition Maisons alsaciennes Gerstheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Grand Ried