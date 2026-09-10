Du blues au rock, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Informations pratiques

Du blues au rock Mardi 27 octobre, 18h00 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-27T18:00:00+01:00 – 2026-10-27T19:00:00+01:00

Fin : 2026-10-27T18:00:00+01:00 – 2026-10-27T19:00:00+01:00

Mardi 27 octobre – 18h

Comment le blues est-il devenu le rock ? Plongez aux origines d’une révolution musicale !

Cette conférence sera animée par Thomas Boissier, professeur de musique aux Ateliers musicaux.

Médiathèque Saint-Cyprien

Durée : 1h30 – À partir de 12 ans

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Comment le blues est-il devenu le rock ? Plongez aux origines d’une révolution musicale !