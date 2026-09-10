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Du blues au rock, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

mardi 27 octobre 2026 · Médiathèque Saint-Cyprien · Toulouse

Du blues au rock, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Saint-Cyprien
Adresse
Square Maurice Pujol
Ville
31300 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Du blues au rock Mardi 27 octobre, 18h00 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-27T18:00:00+01:00 – 2026-10-27T19:00:00+01:00
Fin : 2026-10-27T18:00:00+01:00 – 2026-10-27T19:00:00+01:00

Mardi 27 octobre – 18h
Comment le blues est-il devenu le rock ? Plongez aux origines d’une révolution musicale !
Cette conférence sera animée par Thomas Boissier, professeur de musique aux Ateliers musicaux.
Médiathèque Saint-Cyprien
Durée : 1h30 – À partir de 12 ans

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie
Comment le blues est-il devenu le rock ? Plongez aux origines d’une révolution musicale !

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