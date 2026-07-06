Du bout des doigts Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Du bout des doigts

Vendredi 29 janvier 2027 de 20h30 à 21h25. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 20:30:00

fin : 2027-01-29 21:25:00

Date(s) :

2027-01-29

Pour se réjouir en ce début d’année une pièce chorégraphique unique à portée de main où la danse flirte avec le cinéma !

Les danseurs et chorégraphes belges Gabriella Iacono et Grégory Grosjean nous invitent à vivre une traversée palpitante dans l’histoire de la danse, un joyeux ballet pour deux corps et quatre mains filmées en direct et projetées sur grand écran.



Au milieu d’un dispositif singulier et spectaculaire émergent des décors miniatures qui se plient, s’emboîtent, à l’intérieur desquels un homme et une femme traversent les siècles en dansant avec leurs mains, du bout des doigts. De Broadway à Paris, de Bruxelles à Harlem, les danseurs arpentent les grandes scènes, revisitent le ballet, la comédie musicale, le rock, la danse contemporaine et le hip-hop. La scène devient un lieu de représentation magique qui se transforme à chaque danse, les mains bondissent, se déhanchent et nous embarquent dans un coin de rue, un opéra ou une salle de bal réinventés. Un voyage poétique et, surtout, un régal pour les yeux !



Un hymne à la magie du spectacle vivant, à sa force évocatrice de nous raconter la vie et nous emmener ailleurs. Une petite pépite à savourer à tous les âges. Danses avec la plume .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

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English :

To celebrate at the start of this year: a unique choreographic piece at your fingertips where dance flirts with cinema!

L’événement Du bout des doigts Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues