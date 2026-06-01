« Du bronze en abondance : le phénomène des dépôts à l’âge du Bronze », par Maréva Gabillot, Musée Savoisien, Chambéry

« Du bronze en abondance : le phénomène des dépôts à l’âge du Bronze », par Maréva Gabillot Samedi 13 juin, 14h30 Musée Savoisien Savoie

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Les populations de l’âge du Bronze enterraient ou déposaient dans des rivières ou des lacs des objets métalliques en quantité : haches, bijoux ou épées. Le but de ces dépôts parfois de plusieurs dizaines de kilos comme à Loyettes (Ain) interrogent encore. Offrandes aux dieux ? Réserves de métal ? Marqueurs symboliques ? Ils témoignent d’une société dynamique, où la métallurgie et les échanges reliaient les vallées alpines au reste de l’Europe.

Cette conférence de Maréva Gabillot, université Bourgogne Europe, est proposée par le Musée Savoisien dans le cadre de l’événement Archéo Mania. Elle se déroulera dans la salle Pantaléon Costa de Beauregard, au rez-de-chaussée du Musée Savoisien.

Musée Savoisien Place de la Métropole, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33456424343 http://www.musee-savoisien.fr Collections à caractère régional, centrées sur l’histoire originale de Chambéry et de la Savoie. L’archéologie évoque les agriculteurs et artisans qui vivaient il y a 3.000 ans sur les rives du lac du Bourget ainsi que l’époque gallo-romaine. Le Moyen Âge est représenté par un fonds exceptionnel de Primitifs et de sculptures ainsi que par les peintures murales de Cruet (fin XIIIe siècle). Le parcours historique se poursuit dans les salons (XVIe-XVII) et par le fonds remarquable du médaillier de Savoie. Une approche ethnologique évoque la société agropastorale traditionnelle de la montagne. Accès en train, vélo, à pied, en voiture. Parkings à proximité.

Les populations de l’âge du Bronze enterraient ou déposaient dans des rivières ou des lacs des objets métalliques en quantité : haches, bijoux ou épées. Le but de ces dépôts parfois de plusieurs de à…

Dépôt de 69 haches-lingots, entre -1600 et -1300, Loyettes, Ain, collection Musée Savoisien © Solenne Paul – Département de la Savoie