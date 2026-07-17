vendredi 25 septembre 2026 · Les Garennes sur Loire

AGENDA · Les Garennes sur Loire

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Informations pratiques

Les Garennes sur Loire

Du champ aux papilles Visite de La Ferme des Prés d’Ardoise

216 Route de la Rogelière Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25 20:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Du champ aux papilles visites de fermes

Élevage de bœuf et porc bio en plein air

• Visite et dégustation des produits de la ferme

• Marché fermier de producteurs locaux

Spectacle d’improvisation humoristique sur bien manger de la compagnie Les Expresso à 19h30.

Derrière chaque saveur, chaque produit, chaque histoire des femmes et des hommes passionnés à rencontrer.

Programme et inscription sur www.loire-layon-aubance.fr .

216 Route de la Rogelière Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

From the Field to Your Palate: Farm Tours

L’événement Du champ aux papilles Visite de La Ferme des Prés d’Ardoise Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages