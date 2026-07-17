Du champ aux papilles Visite de La Ferme des Prés d’Ardoise Les Garennes sur Loire
vendredi 25 septembre 2026 · Les Garennes sur Loire
Informations pratiques
Les Garennes sur Loire
Du champ aux papilles Visite de La Ferme des Prés d’Ardoise
216 Route de la Rogelière Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 20:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Du champ aux papilles visites de fermes
Élevage de bœuf et porc bio en plein air
• Visite et dégustation des produits de la ferme
• Marché fermier de producteurs locaux
Spectacle d’improvisation humoristique sur bien manger de la compagnie Les Expresso à 19h30.
Derrière chaque saveur, chaque produit, chaque histoire des femmes et des hommes passionnés à rencontrer.
Programme et inscription sur www.loire-layon-aubance.fr .
216 Route de la Rogelière Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the Field to Your Palate: Farm Tours
L’événement Du champ aux papilles Visite de La Ferme des Prés d’Ardoise Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
À voir aussi à Les Garennes sur Loire (Maine-et-Loire)
- Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL Les Garennes sur Loire 29 juillet 2026
- Journées du Patrimoine Château de Saint-Jean-des-Mauvrets Château de Saint-Jean-des-Mauvrets Les Garennes sur Loire 19 septembre 2026
- PORTES-OUVERTES AU CHÂTEAU D’AVRILLÉ Les Garennes sur Loire 20 novembre 2026
- VILLAGES EN SCÈNE TU CONNAIS LA CHANSON ? Louis Caratini & Charlotte Adrien Salle Aimé Moron Les Garennes sur Loire 13 mars 2027