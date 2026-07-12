Journées du Patrimoine Château de Saint-Jean-des-Mauvrets Château de Saint-Jean-des-Mauvrets Les Garennes sur Loire
samedi 19 septembre 2026 · Château de Saint-Jean-des-Mauvrets · Les Garennes sur Loire
Informations pratiques
Les Garennes sur Loire
Journées du Patrimoine Château de Saint-Jean-des-Mauvrets
Château de Saint-Jean-des-Mauvrets 15 rue du vieux bourg Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez visiter le château de Saint-Jean-des-Mauvrets !
Découvrez les extérieurs ainsi que deux pièces intérieures du château de Saint Jean des Mauvrets. Siège d’une châtellenie qui remonte au XIIe siècle, les bâtiments (château, communs et dépendances, fuie, ancienne tour de défense, chapelle Notre-Dame de Lorette) sont datés du XVIe au début du XIXe siècle. Le corps principal (1806) témoigne de l’adoption d’un parti architectural classique précoce dans le XIXe siècle angevin.
Gratuit pour tous
(Accès PMR uniquement pour les extérieurs.) .
Château de Saint-Jean-des-Mauvrets 15 rue du vieux bourg Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire aquatrebarbes@gmail.com
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English :
Come and visit Saint-Jean-des-Mauvrets castle!
L’événement Journées du Patrimoine Château de Saint-Jean-des-Mauvrets Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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