Rendez-vous du Patrimoine Visite guidée du Moulin de Brissac Moulin du Pavé Les Garennes sur Loire
jeudi 16 juillet 2026 · Moulin du Pavé · Les Garennes sur Loire
Informations pratiques
Les Garennes sur Loire
Rendez-vous du Patrimoine Visite guidée du Moulin de Brissac
Moulin du Pavé 760 Le Pavé Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-08-12 18:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-12
Visite guidée du Moulin de Brissac
Visite guidée du Moulin du Pavé, Monument Historique datant de 1580. Ce moulin est dit de type cavier , emblématique de l’Anjou, remis en service en juin 2026.
Réservation obligatoire nombre de places limité .
Moulin du Pavé 760 Le Pavé Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 39 16 70
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English :
Guided Tour of the Brissac Mill
L’événement Rendez-vous du Patrimoine Visite guidée du Moulin de Brissac Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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