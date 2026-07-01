Rendez-vous du Patrimoine Visite guidée du Moulin de Brissac Moulin du Pavé Les Garennes sur Loire

jeudi 16 juillet 2026 · Moulin du Pavé · Les Garennes sur Loire

Informations pratiques

Les Garennes sur Loire

Rendez-vous du Patrimoine Visite guidée du Moulin de Brissac

Moulin du Pavé 760 Le Pavé Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-08-12 18:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-12

Visite guidée du Moulin de Brissac

Visite guidée du Moulin du Pavé, Monument Historique datant de 1580. Ce moulin est dit de type cavier , emblématique de l’Anjou, remis en service en juin 2026.

Réservation obligatoire nombre de places limité .

Moulin du Pavé 760 Le Pavé Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 39 16 70

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English :

Guided Tour of the Brissac Mill

L’événement Rendez-vous du Patrimoine Visite guidée du Moulin de Brissac Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages