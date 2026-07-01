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AGENDA · Les Garennes sur Loire

Rendez-vous du Patrimoine Visite guidée du Moulin de Brissac Moulin du Pavé Les Garennes sur Loire

jeudi 16 juillet 2026 · Moulin du Pavé · Les Garennes sur Loire

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Moulin du Pavé
Adresse
760 Le Pavé
Ville
49610 Les Garennes sur Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Les Garennes sur Loire

Rendez-vous du Patrimoine Visite guidée du Moulin de Brissac

Moulin du Pavé 760 Le Pavé Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-08-12 18:30:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-12

Visite guidée du Moulin de Brissac
Visite guidée du Moulin du Pavé, Monument Historique datant de 1580. Ce moulin est dit de type cavier , emblématique de l’Anjou, remis en service en juin 2026.

Réservation obligatoire nombre de places limité   .

Moulin du Pavé 760 Le Pavé Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 39 16 70 

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English :

Guided Tour of the Brissac Mill

L’événement Rendez-vous du Patrimoine Visite guidée du Moulin de Brissac Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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