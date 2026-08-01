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AGENDA · Les Garennes sur Loire

Soirée Montgolfières au Château d’Avrillé Les Garennes sur Loire

vendredi 21 août 2026 · Les Garennes sur Loire

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
L'Homois
Ville
49320 Les Garennes sur Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Les Garennes sur Loire

Soirée Montgolfières au Château d’Avrillé

L’Homois Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22

Venez admirer les montgolfières s’envoler
Profitez de deux soirées pour regarder depuis notre point de vue, les montgolfières s’envoler du Château de Brissac.   .

L’Homois Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire   jehcooking@gmail.com

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English :

Come watch the hot air balloons take flight

L’événement Soirée Montgolfières au Château d’Avrillé Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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