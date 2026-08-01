Soirée Montgolfières au Château d’Avrillé Les Garennes sur Loire
vendredi 21 août 2026 · Les Garennes sur Loire
Informations pratiques
Les Garennes sur Loire
Soirée Montgolfières au Château d’Avrillé
L’Homois Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22
Venez admirer les montgolfières s’envoler
Profitez de deux soirées pour regarder depuis notre point de vue, les montgolfières s’envoler du Château de Brissac. .
L’Homois Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire jehcooking@gmail.com
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English :
Come watch the hot air balloons take flight
L’événement Soirée Montgolfières au Château d’Avrillé Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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