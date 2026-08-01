Informations pratiques

Les Garennes sur Loire

Soirée Montgolfières au Château d’Avrillé

L’Homois Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22

Venez admirer les montgolfières s’envoler

Profitez de deux soirées pour regarder depuis notre point de vue, les montgolfières s’envoler du Château de Brissac. .

L’Homois Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire jehcooking@gmail.com

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English :

Come watch the hot air balloons take flight

L’événement Soirée Montgolfières au Château d’Avrillé Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages