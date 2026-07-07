VILLAGES EN SCÈNE TU CONNAIS LA CHANSON ? Louis Caratini & Charlotte Adrien Salle Aimé Moron Les Garennes sur Loire

Informations pratiques

Les Garennes sur Loire

VILLAGES EN SCÈNE TU CONNAIS LA CHANSON ? Louis Caratini & Charlotte Adrien

Salle Aimé Moron 24 Chemin des 2 Moulins Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:30:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Un voyage passionnant dans le répertoire musical francophone

Dans ce stand-up poético-musical, Louis Caratini propose au public un

savoureux blind-test sur la chanson francophone et nous emporte dans

un karaoké géant !

Dans une ambiance intimiste et chaleureuse, Louis Caratini convie le

public à un voyage passionnant dans le répertoire musical francophone et

nous révèle de manière ludique la musicalité de la langue.

Entouré sur scène d’instruments aussi divers qu’un piano, une guitare,

une machine à écrire et un mini clavecin, le comédien partage avec nous

tout ce qui fait le sel des œuvres.

Au détour d’anecdotes enrichissantes, alternant humour, poésie et

émotion, il nous fait découvrir quelques pépites et nous interroge sur leur

genèse mais aussi sur la notion même de plagiat.

Portés par le chant, le slam, le rap, vous n’échapperez pas à l’énergie

contagieuse de ce spectacle drôle et érudit !

Création Louis Caratini et Charlotte Adrien Interprétation Louis Caratini Mise en scène Charlotte

Adrien Création lumières Jérémie Gaston Raoul Production Collectif Animale et les Productions

Entropiques Régie Aurélien Dalmasso

Tout public, à partir de 10 ans

Tarif B

Durée 1h20 .

Salle Aimé Moron 24 Chemin des 2 Moulins Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

A Fascinating Journey Through the French-Language Musical Repertoire

L’événement VILLAGES EN SCÈNE TU CONNAIS LA CHANSON ? Louis Caratini & Charlotte Adrien Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages