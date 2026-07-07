VILLAGES EN SCÈNE TU CONNAIS LA CHANSON ? Louis Caratini & Charlotte Adrien Salle Aimé Moron Les Garennes sur Loire
samedi 13 mars 2027 · Salle Aimé Moron · Les Garennes sur Loire
Informations pratiques
Les Garennes sur Loire
VILLAGES EN SCÈNE TU CONNAIS LA CHANSON ? Louis Caratini & Charlotte Adrien
Salle Aimé Moron 24 Chemin des 2 Moulins Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 20:30:00
fin : 2027-03-13
Date(s) :
2027-03-13
Un voyage passionnant dans le répertoire musical francophone
Dans ce stand-up poético-musical, Louis Caratini propose au public un
savoureux blind-test sur la chanson francophone et nous emporte dans
un karaoké géant !
Dans une ambiance intimiste et chaleureuse, Louis Caratini convie le
public à un voyage passionnant dans le répertoire musical francophone et
nous révèle de manière ludique la musicalité de la langue.
Entouré sur scène d’instruments aussi divers qu’un piano, une guitare,
une machine à écrire et un mini clavecin, le comédien partage avec nous
tout ce qui fait le sel des œuvres.
Au détour d’anecdotes enrichissantes, alternant humour, poésie et
émotion, il nous fait découvrir quelques pépites et nous interroge sur leur
genèse mais aussi sur la notion même de plagiat.
Portés par le chant, le slam, le rap, vous n’échapperez pas à l’énergie
contagieuse de ce spectacle drôle et érudit !
Création Louis Caratini et Charlotte Adrien Interprétation Louis Caratini Mise en scène Charlotte
Adrien Création lumières Jérémie Gaston Raoul Production Collectif Animale et les Productions
Entropiques Régie Aurélien Dalmasso
Tout public, à partir de 10 ans
Tarif B
Durée 1h20 .
Salle Aimé Moron 24 Chemin des 2 Moulins Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr
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English :
A Fascinating Journey Through the French-Language Musical Repertoire
L’événement VILLAGES EN SCÈNE TU CONNAIS LA CHANSON ? Louis Caratini & Charlotte Adrien Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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