Marseille 4e Arrondissement

Du chaos naissent les rêves

Vendredi 27 novembre 2026 à partir de 20h.

Samedi 28 novembre 2026 à partir de 20h. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25.54 – 25.54 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-28

À 12 ans, sa vie bascule. Placée à l’Aide sociale à l’enfance, Julie Doherty transforme son histoire en un seule-en-scène puissant sur la survie et la force de se reconstruire.

Ce qui compte ce n’est pas ce qui nous arrive, c’est ce que l’on en fait.

J’ai choisi de faire de mes secrets les plus sombres, une histoire pleine de lumière .

— Julie Doherty





À 12 ans, sa vie bascule. Elle a survécu. Elle raconte.

Seule en scène, Julie Doherty incarne 24 personnages et traverse les âges de sa vie dans un récit vrai, frontal et profondément humain.



Un spectacle intense, sans détour, où la douleur se métamorphose en beauté.

Une expérience marquante, d’une rare sincérité, qui résonne longtemps après.

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Spectacle interdit aux moins de 15 ans. .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

At the age of 12, her life was turned upside down. Placed in child welfare, Julie Doherty transforms her story into a powerful one-woman play about survival and the strength to rebuild.

L’événement Du chaos naissent les rêves Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille