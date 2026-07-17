DU CHARBON DANS LES VEINES Carcassonne

Informations pratiques

Carcassonne

DU CHARBON DANS LES VEINES

6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-02 20:30:00

fin : 2027-02-02

Date(s) :

2027-02-02

Ki M’aime Me Suive, Le Grenier de Babouchka & Place 26 présentent Du charbon dans les veines

1958, à Nœux-Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France, Sosthène boute-en-train-philosophe de comptoir , vient d’acheter, grâce à sa pension de la silicose, une télé en noir et blanc.

Il veut absolument voir la Coupe du Monde de foot en Suède et notamment le petit Raymond Kopa (star de l’équipe de France et ancien mineur de Nœux) marquer des buts. Pendant ce temps-là, son fils Pierre et son meilleur ami Vlad creusent à la mine, élèvent des pigeons-voyageurs, et jouent de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène.

Cette petite sphère joviale et haute en couleurs, malgré la poussière du charbon, ne sera plus vraiment la même le jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre…

Durée 1h20

avec

Jean-Jacques VANIER ou Didier BRICE

Aladin REIBEL ou Christian MULOT

Raphaëlle CAMBRAY ou Sophie ARTUR

Théo DUSOULIÉ ou Basile ALAÏMALAÏS ou Bastien CHEVROT

Julien RATEL ou Arnaud DUPONT

Juliette BÉHAR ou Yasmine HALLER ou Garance BOCOBZA

Jean-Philippe DAGUERRE ou Philippe MAYMAT

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6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

Ki M’aime Me Suive, Le Grenier de Babouchka & Place 26 present *Coal in the Veins*

1958, in Nœux-Les-Mines, a small mining town in northern France, Sosthène—a lively, bar-stool philosopher—has just bought a black-and-white TV with his silicosis pension.

He is determined to watch the World Cup in Sweden and, in particular, to see little Raymond Kopa (star of the French national team and a former miner from Nœux) score goals. Meanwhile, his son Pierre and his best friend Vlad are working in the mine, raising homing pigeons, and playing the accordion in the local band led by Sosthène.

This cheerful, colorful little world—despite the coal dust—will never really be the same again the day the pretty Leila comes to play the accordion in the orchestra…

Running time: 1 hour 20 minutes

Starring

Jean-Jacques VANIER or Didier BRICE

Aladin REIBEL or Christian MULOT

Rapha%EBlle CAMBRAY or Sophie ARTUR

Th%E9o DUSOULI%C9 or Basile ALA%CFMALA%CFS or Bastien CHEVROT

Julien RATEL or Arnaud DUPONT

Juliette BÉHAR or Yasmine HALLER or Garance BOCOBZA

Jean-Philippe DAGUERRE or Philippe MAYMAT

L’événement DU CHARBON DANS LES VEINES Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-17 par