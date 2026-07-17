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DU CHARBON DANS LES VEINES Carcassonne

mardi 2 février 2027 · Carcassonne

DU CHARBON DANS LES VEINES Carcassonne

Informations pratiques

Début
mardi 2 février 2027
Fin
mardi 2 février 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
6 Rue Courtejaire
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif
12 12

Carcassonne

DU CHARBON DANS LES VEINES

6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-02 20:30:00
fin : 2027-02-02

Date(s) :
2027-02-02

Ki M’aime Me Suive, Le Grenier de Babouchka & Place 26 présentent Du charbon dans les veines

1958, à Nœux-Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France, Sosthène boute-en-train-philosophe de comptoir , vient d’acheter, grâce à sa pension de la silicose, une télé en noir et blanc.

Il veut absolument voir la Coupe du Monde de foot en Suède et notamment le petit Raymond Kopa (star de l’équipe de France et ancien mineur de Nœux) marquer des buts. Pendant ce temps-là, son fils Pierre et son meilleur ami Vlad creusent à la mine, élèvent des pigeons-voyageurs, et jouent de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène.

Cette petite sphère joviale et haute en couleurs, malgré la poussière du charbon, ne sera plus vraiment la même le jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre…

Durée 1h20

avec
Jean-Jacques VANIER ou Didier BRICE
Aladin REIBEL ou Christian MULOT
Raphaëlle CAMBRAY ou Sophie ARTUR
Théo DUSOULIÉ ou Basile ALAÏMALAÏS ou Bastien CHEVROT
Julien RATEL ou Arnaud DUPONT
Juliette BÉHAR ou Yasmine HALLER ou Garance BOCOBZA
Jean-Philippe DAGUERRE ou Philippe MAYMAT
  .

6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15  pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

Ki M’aime Me Suive, Le Grenier de Babouchka & Place 26 present *Coal in the Veins*

1958, in Nœux-Les-Mines, a small mining town in northern France, Sosthène—a lively, bar-stool philosopher—has just bought a black-and-white TV with his silicosis pension.

He is determined to watch the World Cup in Sweden and, in particular, to see little Raymond Kopa (star of the French national team and a former miner from Nœux) score goals. Meanwhile, his son Pierre and his best friend Vlad are working in the mine, raising homing pigeons, and playing the accordion in the local band led by Sosthène.

This cheerful, colorful little world—despite the coal dust—will never really be the same again the day the pretty Leila comes to play the accordion in the orchestra…

Running time: 1 hour 20 minutes

Starring
Jean-Jacques VANIER or Didier BRICE
Aladin REIBEL or Christian MULOT
Rapha%EBlle CAMBRAY or Sophie ARTUR
Th%E9o DUSOULI%C9 or Basile ALA%CFMALA%CFS or Bastien CHEVROT
Julien RATEL or Arnaud DUPONT
Juliette BÉHAR or Yasmine HALLER or Garance BOCOBZA
Jean-Philippe DAGUERRE or Philippe MAYMAT

L’événement DU CHARBON DANS LES VEINES Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-17 par

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