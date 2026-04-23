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Du coup Cailloux, guitariste itinérant Le Champ Commun Augan

Du coup Cailloux, guitariste itinérant Le Champ Commun Augan samedi 23 mai 2026.

Lieu : Le Champ Commun

Adresse : 1 rue du Clos Bily

Ville : 56800 Augan

Département : Morbihan

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Augan

Du coup Cailloux, guitariste itinérant

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Caillou pédale et mène sa petite remorque sur les chemins noirs. Il propose des concerts à vélo, afin de penser et construire une vie plus douce et raisonnable. Sa musique, hymne à la nature, invite au voyage dans des endroits intimistes.   .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Du coup Cailloux, guitariste itinérant Augan a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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