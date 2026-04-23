Du coup Cailloux, guitariste itinérant Le Champ Commun Augan
Du coup Cailloux, guitariste itinérant Le Champ Commun Augan samedi 23 mai 2026.
Augan
Du coup Cailloux, guitariste itinérant
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Caillou pédale et mène sa petite remorque sur les chemins noirs. Il propose des concerts à vélo, afin de penser et construire une vie plus douce et raisonnable. Sa musique, hymne à la nature, invite au voyage dans des endroits intimistes. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Du coup Cailloux, guitariste itinérant Augan a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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