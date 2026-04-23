Pépé Ly Rock-Punk-Jazz Le Champ Commun Augan

Augan

Pépé Ly Rock-Punk-Jazz

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 21:00:00

fin : 2026-05-22 22:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Une déflagration tendre, un mélange sauvage aux racines du rock, du punk et du jazz, des textes qui mordent et qui caressent. On les compare aux Rita Mitsouko, à Janis Joplin, à Nina Hagen. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Pépé Ly Rock-Punk-Jazz Augan a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande