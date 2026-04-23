Pépé Ly Rock-Punk-Jazz Le Champ Commun Augan
Pépé Ly Rock-Punk-Jazz Le Champ Commun Augan vendredi 22 mai 2026.
Augan
Pépé Ly Rock-Punk-Jazz
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 21:00:00
fin : 2026-05-22 22:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Une déflagration tendre, un mélange sauvage aux racines du rock, du punk et du jazz, des textes qui mordent et qui caressent. On les compare aux Rita Mitsouko, à Janis Joplin, à Nina Hagen. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Pépé Ly Rock-Punk-Jazz Augan a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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