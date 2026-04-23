Jomei et Al’ Rap-Harpe et clavier Le Champ Commun Augan
Jomei et Al’ Rap-Harpe et clavier Le Champ Commun Augan samedi 30 mai 2026.
Augan
Jomei et Al’ Rap-Harpe et clavier
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Jomei mêle un rap engagé et des chansons avec des textes percutants. Portée par des prods électro, piano et harpe rythmique, le duo Jomei et Al’ livre un show intense, entre énergie et sensibilité, marqué par une forte complicité scénique. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Jomei et Al’ Rap-Harpe et clavier Augan a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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