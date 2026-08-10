UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mauguio

DU COUP… ON REVIENT CHEZ VOUS ! Mauguio

lundi 10 août 2026 · Mauguio

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Ville
34130 Mauguio
Département
Hérault
Tarif

Mauguio

DU COUP… ON REVIENT CHEZ VOUS !

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Le Circus Théâtre RÉCRÉ MAGIC vient à la rencontre du public pour le bonheur de tous !
Marionnettes à fils, magie comique et participative, gags clownesques, chien comédien et musiques emporteront les spectateurs dans un moment joyeux bourré de bonne humeur déjantée.

18h30 Jardin des Cistes à Carnon
Renseignements : 04 67 50 51 15   .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15  officedetourisme@mauguio-carnon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Circus Théâtre RÉCRÉ MAGIC comes to meet the public for the happiness of all!

L’événement DU COUP… ON REVIENT CHEZ VOUS ! Mauguio a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT MAUGUIO-CARNON

À voir aussi à Mauguio (Hérault)