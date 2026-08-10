Informations pratiques

Mauguio

DU COUP… ON REVIENT CHEZ VOUS !

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Le Circus Théâtre RÉCRÉ MAGIC vient à la rencontre du public pour le bonheur de tous !

Marionnettes à fils, magie comique et participative, gags clownesques, chien comédien et musiques emporteront les spectateurs dans un moment joyeux bourré de bonne humeur déjantée.

18h30 Jardin des Cistes à Carnon

Renseignements : 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

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English :

The Circus Théâtre RÉCRÉ MAGIC comes to meet the public for the happiness of all!

L’événement DU COUP… ON REVIENT CHEZ VOUS ! Mauguio a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT MAUGUIO-CARNON