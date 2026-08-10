DU COUP… ON REVIENT CHEZ VOUS ! Mauguio
lundi 10 août 2026 · Mauguio
Informations pratiques
Mauguio
DU COUP… ON REVIENT CHEZ VOUS !
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Le Circus Théâtre RÉCRÉ MAGIC vient à la rencontre du public pour le bonheur de tous !
Marionnettes à fils, magie comique et participative, gags clownesques, chien comédien et musiques emporteront les spectateurs dans un moment joyeux bourré de bonne humeur déjantée.
18h30 Jardin des Cistes à Carnon
Renseignements : 04 67 50 51 15 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com
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English :
The Circus Théâtre RÉCRÉ MAGIC comes to meet the public for the happiness of all!
L’événement DU COUP… ON REVIENT CHEZ VOUS ! Mauguio a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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