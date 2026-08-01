Informations pratiques

Mauguio

LA CAMELOTE

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Retrouvez le groupe LA CAMELOTE sur le Port !

Après une décennie sur les routes de France et de Navarre avec sa brocante de chansons la Camelote vient aujourd’hui dérouiller la chanson française !

Brassens, Piaf, Perret, Aznavour, Brel et les autres se font dégraisser le gorille, décaper le padam, lustrer les deux guitares ou briquer les mots bleus par ces experts certifiés en Vintage.

Car c’est bien de cela qu’il est question ici de chansons Vintage, rétro, de vieilleries, d’airs oubliés; des ah oui ça me dit quelquechose qui reprennent de la brillance et retrouvent de nouvelles couleurs.

Pour ce faire, dans leur atelier la Camelote n’utilise que du produit haut de gamme et une recette qui a fait ses preuves pour un résultat garanti du festif, du joyeux, du coloré !

Dès 21h sur le Port

Renseignements : 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

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English :

Come see the band LA CAMELOTE at the Port!

L’événement LA CAMELOTE Mauguio a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT MAUGUIO-CARNON