Du croquis au personnage historique : les secrets d’une mise en images, Espace Patrimoine, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Du croquis au personnage historique : les secrets d’une mise en images Samedi 19 septembre, 14h00 Espace Patrimoine Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Plongez dans les coulisses de la création des personnages ! Découvrez comment, du cahier des charges historique au dernier coup de crayon, les étapes s’égrènent pour donner vie à des visages plus vrais que nature… Une immersion captivante au cœur du processus créatif, du premier croquis à l’illustration définitive destinée à la reproduction en grand format !

Vous aurez également l’opportunité de rencontrer avec Thomas Héritier, illustrateur de l’exposition

Espace Patrimoine Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 93 15 98 http://www.chalon.fr L’Espace Patrimoine de Chalon-sur-Saône n’est ni un musée, ni un service d’archives, mais un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de la cité, idéal pour comprendre ou redécouvrir l’évolution de la forme urbaine à Chalon. C’est l’un des outils mis en œuvre par le service d’animation du patrimoine de la ville pour faire connaître la cité, comme les visites guidées pour adultes ou les ateliers du patrimoine à destination du jeune public. Il atteste de l’appartenance de la ville au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. L’hôtel Colmont Fusselet est partiellement classé au titre des Monuments historiques (le puits, le portail, la clôture, la toiture et la grille). Situé à proximité du musée Niépce et de l’Office du tourisme, en bord de Saône.

Plongez dans les coulisses de la création des personnages ! Découvrez comment, du cahier des charges historique au dernier coup de crayon, les étapes s’égrènent pour donner vie à des visages plus que…

©Illustrations © Thomas Héritier TOPOS, 2026 – Exposition © Ville de Chalon-sur-Saône