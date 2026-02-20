Du déchet à la fertilité Les Jardins Respectueux Châteaubernard
Du déchet à la fertilité Les Jardins Respectueux Châteaubernard mercredi 27 mai 2026.
Du déchet à la fertilité
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 16:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Il est l’heure d’utiliser le compost tamisé pour la plantation de nos variétés anciennes ; Ananas, Pèche blanche, Banane orange, Pomme rouge… non nous ne parlons pas de fruits de notre vergers mais plutôt ceux de notre collection de tomates.
.
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s time to use the sieved compost to plant our heirloom varieties: pineapple, white peach, orange banana, red apple… no, we’re not talking about fruit from our orchard, but rather from our tomato collection.
L’événement Du déchet à la fertilité Châteaubernard a été mis à jour le 2026-02-20 par Destination Cognac