Du déchet à la fertilité Les Jardins Respectueux Châteaubernard

Du déchet à la fertilité

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Il est l’heure d’utiliser le compost tamisé pour la plantation de nos variétés anciennes ; Ananas, Pèche blanche, Banane orange, Pomme rouge… non nous ne parlons pas de fruits de notre vergers mais plutôt ceux de notre collection de tomates.

English :

It’s time to use the sieved compost to plant our heirloom varieties: pineapple, white peach, orange banana, red apple… no, we’re not talking about fruit from our orchard, but rather from our tomato collection.

