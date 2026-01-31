Meeting de l’air Route de Barbezieux Châteaubernard
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
2026-05-30
La Base Aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard accueille cette année le Meeting de l’Air, un événement à ne pas rater, avec la Patrouille de France et un magnifique spectacle aérien en continu.
Route de Barbezieux Base Aérienne 709 Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine
English : Air Meeting
The 709 Air Force Base in Cognac-Châteaubernard is hosting this year’s Meeting de l’Air, an event not to be missed, with the Patrouille de France and a magnificent continuous air show.
