Mériter pour hériter | Théâtre | Les Castelbaladins rue Charles de Gaulle Châteaubernard
Mériter pour hériter | Théâtre | Les Castelbaladins rue Charles de Gaulle Châteaubernard vendredi 29 mai 2026.
Châteaubernard
Mériter pour hériter | Théâtre | Les Castelbaladins
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard Charente
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 23:30:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Représentation de Mériter pour hériter, une comédie en 4 actes de Josie Tisseur interprétée par la troupe Les Castelbaladins .
1€ sur chaque place adulte sera reversée au profit de l’AFMTÉLÉTHON Charente
.
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 08 08 14 contact@lescastelbaladins.fr
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English :
Performance of Mériter pour hériter, a 4-act comedy by Josie Tisseur, performed by the troupe Les Castelbaladins .
1? of each adult ticket will be donated to AFMTÉLÉTHON Charente
L’événement Mériter pour hériter | Théâtre | Les Castelbaladins Châteaubernard a été mis à jour le 2026-04-21 par Destination Cognac
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