Dégustation des Paysages Les Jardins Respectueux Châteaubernard

Dégustation des Paysages

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente

Goutez la Charente autrement en vous amusant dans un jeu de l’oie géant. Vous serez amener à identifier et cueillir des aromates et des fleurs sublimant des pizzas qui racontent les paysages de notre belle région.

English :

Get a different taste of the Charente with a giant game of goose. You’ll have to identify and pick herbs and flowers to enhance the pizzas that tell the story of our beautiful region.

