Dégustation des Paysages Les Jardins Respectueux Châteaubernard
Dégustation des Paysages Les Jardins Respectueux Châteaubernard jeudi 9 juillet 2026.
Dégustation des Paysages
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09 22:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Goutez la Charente autrement en vous amusant dans un jeu de l’oie géant. Vous serez amener à identifier et cueillir des aromates et des fleurs sublimant des pizzas qui racontent les paysages de notre belle région.
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15
English :
Get a different taste of the Charente with a giant game of goose. You’ll have to identify and pick herbs and flowers to enhance the pizzas that tell the story of our beautiful region.
