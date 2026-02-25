Dégustation des paysages Les Jardins Respectueux Châteaubernard

Dégustation des paysages

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20 22:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Goutez la Charente autrement ! Des pizzas maison aux aromates et fleurs cultivées au Jardin Respectueux, pour découvrir les paysages du territoire avec tous vos sens.

.

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Taste the Charente differently! From homemade pizzas to herbs and flowers grown at Jardin Respectueux, discover the region’s landscapes with all your senses.

L’événement Dégustation des paysages Châteaubernard a été mis à jour le 2026-02-25 par Destination Cognac