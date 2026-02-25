Dégustation des paysages Les Jardins Respectueux Châteaubernard
Dégustation des paysages Les Jardins Respectueux Châteaubernard jeudi 20 août 2026.
Dégustation des paysages
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20 22:30:00
2026-08-20
Goutez la Charente autrement ! Des pizzas maison aux aromates et fleurs cultivées au Jardin Respectueux, pour découvrir les paysages du territoire avec tous vos sens.
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15
English :
Taste the Charente differently! From homemade pizzas to herbs and flowers grown at Jardin Respectueux, discover the region’s landscapes with all your senses.
