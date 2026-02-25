Poésie vivante Les Jardins Respectueux Châteaubernard
Poésie vivante Les Jardins Respectueux Châteaubernard mardi 18 août 2026.
Châteaubernard
Poésie vivante
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 13:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Quand la courge devient une toile vivante. Ecrivez, dessinez sur les variétés Maxima. Ces fruits deviendront votre support d’expression artistique. Laissez libre cours à votre imagination et donnez la parole au monde vivant.
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Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15
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English :
When squash becomes a living canvas. Write and draw on Maxima varieties. These fruits will become your medium for artistic expression. Give free rein to your imagination and let the living world have its say.
L’événement Poésie vivante Châteaubernard a été mis à jour le 2026-02-25 par Destination Cognac
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