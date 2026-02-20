Concocte ton sirop Les Jardins Respectueux Châteaubernard

Concocte ton sirop

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-03 12:00:00

2026-07-03

Marre des sirops industriels ? Venez préparer le vôtre avec les plantes du Jardin Respectueux, et redécouvrez les goûts extraordinaires des végétaux locaux. A vos casseroles !

English :

Tired of industrial syrups? Come and make your own with plants from Le Jardin Respectueux, and rediscover the extraordinary tastes of local plants. To your pots and pans!

