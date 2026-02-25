Dégustation des paysages Les Jardins Respectueux Châteaubernard
Dégustation des paysages Les Jardins Respectueux Châteaubernard jeudi 16 juillet 2026.
Dégustation des paysages
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 22:30:00
2026-07-16
Goûtez la Charente autrement avec les Artistes qui œuvrent cette année. Partagez les intentions et les récits autours d’une pizza aux arômes du terroir et des paysages locaux.
English :
Taste the Charente in a different way with this year’s artists. Share intentions and stories over a pizza flavored with local produce and landscapes.
