Salade estivale Les Jardins Respectueux Châteaubernard

Salade estivale
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
2026-07-15
Rejoignez-nous pour une cuisine sauvage, découvrez les saveurs authentiques de la nature en plein cœur de l’été !
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15
English :
Join us for wild cuisine and discover the authentic flavors of nature in the heart of summer!
