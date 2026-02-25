Salade estivale Les Jardins Respectueux Châteaubernard

Salade estivale

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Rejoignez-nous pour une cuisine sauvage, découvrez les saveurs authentiques de la nature en plein cœur de l’été !

.

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15

English :

Join us for wild cuisine and discover the authentic flavors of nature in the heart of summer!

