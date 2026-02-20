Itinéraire bees Les Jardins Respectueux Châteaubernard

Itinéraire bees

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente

Plongez dans le monde fascinant des abeilles avec notre apiculteur lors d’une sortie au rucher pédagogique, une expérience enrichissante pour tus les curieux de nature qui souhaitent mieux comprendre les pollinisateurs !

Immerse yourself in the fascinating world of bees with our beekeeper during an outing to the educational apiary, an enriching experience for all those curious about nature who want to better understand pollinators!

