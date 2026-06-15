Soirée Pizza Four communal Châteaubernard
Soirée Pizza Four communal Châteaubernard vendredi 3 juillet 2026.
Châteaubernard
Soirée Pizza
Four communal 6 rue des Pierrières Châteaubernard Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le Comité des Fêtes de Châteaubernard organise une soirée pizza au Four communal. Savourez de délicieuses pizzas (régina, 3 fromages, légumes de saison…) cuites au feu de bois, directement sur place ou à emporter !
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Four communal 6 rue des Pierrières Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 59 20 34
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English :
The Châteaubernard Festival Committee is hosting a pizza night at the community oven. Enjoy delicious pizzas (Regina, three-cheese, seasonal vegetables…) cooked in a wood-fired oven, eat-in or take-out!
L’événement Soirée Pizza Châteaubernard a été mis à jour le 2026-06-15 par Destination Cognac
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