Soirée Pizza Four communal Châteaubernard

Châteaubernard

Soirée Pizza

Four communal 6 rue des Pierrières Châteaubernard Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le Comité des Fêtes de Châteaubernard organise une soirée pizza au Four communal. Savourez de délicieuses pizzas (régina, 3 fromages, légumes de saison…) cuites au feu de bois, directement sur place ou à emporter !

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Four communal 6 rue des Pierrières Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 59 20 34

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English :

The Châteaubernard Festival Committee is hosting a pizza night at the community oven. Enjoy delicious pizzas (Regina, three-cheese, seasonal vegetables…) cooked in a wood-fired oven, eat-in or take-out!

L’événement Soirée Pizza Châteaubernard a été mis à jour le 2026-06-15 par Destination Cognac