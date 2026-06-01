Fête de la musique à Y_Bar Hôtel L’Yeuse Châteaubernard dimanche 21 juin 2026.

Châteaubernard

Fête de la musique à Y_Bar

Hôtel L’Yeuse 65 rue de Bellevue Châteaubernard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Célébrez la Fête de la Musique au Y_Bar autour d’un apéro braséro!

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Hôtel L’Yeuse 65 rue de Bellevue Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 82 60

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English :

Celebrate Music Day at Y_Bar with a bonfire-style happy hour!

L’événement Fête de la musique à Y_Bar Châteaubernard a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Cognac