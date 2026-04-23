Les jardins respectueux | Rendez-vous aux jardins Châteaubernard
Les jardins respectueux | Rendez-vous aux jardins Châteaubernard samedi 6 juin 2026.
Châteaubernard
Les jardins respectueux | Rendez-vous aux jardins
65 rue de bellevue Châteaubernard Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Situé en bordure du fleuve Charente, un jardin pédagogique où la créativité et le respect de la biodiversité se répondent au gré de petits sentiers cachés. Venez vous y perdre pour vous retrouver !
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65 rue de bellevue Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15
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English :
Located on the banks of the Charente River, an educational garden where creativity and respect for biodiversity meet along small hidden paths. Come and get lost to find yourself!
L’événement Les jardins respectueux | Rendez-vous aux jardins Châteaubernard a été mis à jour le 2026-04-23 par Destination Cognac
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