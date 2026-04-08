Du fossile à l’actuel au Cap Romain, Maison des curiosités naturelles, Saint-Aubin-sur-Mer

Du fossile à l’actuel au Cap Romain 15 juillet – 24 août Maison des curiosités naturelles Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T14:30:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-24T14:30:00+02:00 – 2026-08-24T17:00:00+02:00

Plongez dans une mer tropicale à la découverte des fossiles et des roches. Ce voyage fera une étape dans la dernière glaciation à la rencontre des « gas ». Venez observer un récif d’éponges unique en Europe.

(1km/2h30) – Niveau 1

Maison des curiosités naturelles Maison des curiosités naturelles Ancienne mairie, rue Maréchal Joffre SAINT-AUBIN-SUR-MER Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « agpah@orange.fr »}]

Quand une discrète petite falaise vous transporte dans le temps !