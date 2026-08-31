Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Du fromage et du vin dans l’art

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 18:30:00

fin : 2026-11-27 19:30:00

Date(s) :

2026-11-27

Conférence suivie d’une dégustation de vins et de fromages: entre natures mortes du 17ème et 18ème siècles, histoire du vin et plaisir du palais. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr

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English : Du fromage et du vin dans l’art

L’événement Du fromage et du vin dans l’art Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin