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Du fromage et du vin dans l’art Saint-Yrieix-la-Perche

vendredi 27 novembre 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche

Du fromage et du vin dans l’art Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
12 Place Attane
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Saint-Yrieix-la-Perche

Du fromage et du vin dans l’art

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 18:30:00
fin : 2026-11-27 19:30:00

Date(s) :
2026-11-27

Conférence suivie d’une dégustation de vins et de fromages: entre natures mortes du 17ème et 18ème siècles, histoire du vin et plaisir du palais.   .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25  musee@saint-yrieix.fr

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English : Du fromage et du vin dans l’art

L’événement Du fromage et du vin dans l’art Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin

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