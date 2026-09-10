AGENDA · Nantes99vues
Du jardin au musée Musée d’arts de Nantes Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:30 – 15:15
Gratuit : oui Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée Tout public
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, venez entendre le récit de la création du musée dans ce quartier de Richebourg, du 18e siècle jusqu’à sa rénovation récente… Son histoire est passionnante !
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- (Au) revoir photographie, exposition monographique d’Israel Arino, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Expo photo : (Au) revoir photographie – Israel Ariño, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Ouverture publique, Libre Usine (La), Nantes 10 septembre 2026
- Forum des activités, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- Quel soutien à une éducation de qualité au niveau européen, avec l’appui du réseau Eurydice ?, Cosmopolis, Nantes 10 septembre 2026