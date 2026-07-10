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Du Land Art aux racines Parc des Oblates Nantes

mercredi 29 juillet 2026 · Parc des Oblates · Nantes

Du Land Art aux racines Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Parc des Oblates
Adresse
Rue de la Brianderie
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-29 14:30 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

Il n’y a pas d’âge pour goûter au plaisir du Land Art : l’art de collecter des végétaux pour créer des œuvres éphémères, individuelles ou collectives. Avec l’aide de l’association, vous matérialiserez les racines souterraines des arbres en les représentant avec des feuilles. Et vous le remarquerez, les arbres ont des systèmes racinaires bien différents des autres plantes.

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates


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