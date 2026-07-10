Du Land Art aux racines Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-29 14:30 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

Il n’y a pas d’âge pour goûter au plaisir du Land Art : l’art de collecter des végétaux pour créer des œuvres éphémères, individuelles ou collectives. Avec l’aide de l’association, vous matérialiserez les racines souterraines des arbres en les représentant avec des feuilles. Et vous le remarquerez, les arbres ont des systèmes racinaires bien différents des autres plantes.

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates



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