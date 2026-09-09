Du [mac] au parc Bortoli, Parc Bortoli, Marseille

Informations pratiques

Du [mac] au parc Bortoli Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Parc Bortoli Bouches-du-Rhône

RDV :Devant l’entrée du parc Bortoli

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découverte en compagnie de votre guide du parc Bortoli, ancien domaine agricole de 2 hectares, au jardin du musée d’art contemporain [mac].

Parc Bortoli 2 chemin du Lancier, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]

Découverte en compagnie de votre guide du parc Bortoli, ancien domaine agricole de 2 hectares, au jardin du musée d’art contemporain [mac].

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