Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 18:30 –

Gratuit : oui Tout public

Projection en partenariat avec le TriptiCDe Dragon Ball Z à One Piece pour les séries, du Sommet des dieux à Amer Béton pour les films, les mangas ont depuis longtemps été adaptés en anime. La pépinière nantaise Le TriptiC, qui accompagne les ados et jeunes adultes dans leurs projets, en a sélectionné quelques-uns parmi le catalogue de la Bibliothèque pour les partager avec vous.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/



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