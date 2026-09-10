Du manga aux « anime » Médiathèque Floresca Guépin Nantes
jeudi 12 novembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 18:30 –
Gratuit : oui Tout public
Projection en partenariat avec le TriptiCDe Dragon Ball Z à One Piece pour les séries, du Sommet des dieux à Amer Béton pour les films, les mangas ont depuis longtemps été adaptés en anime. La pépinière nantaise Le TriptiC, qui accompagne les ados et jeunes adultes dans leurs projets, en a sélectionné quelques-uns parmi le catalogue de la Bibliothèque pour les partager avec vous.
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/
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