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Du manga aux « anime » Médiathèque Floresca Guépin Nantes

jeudi 12 novembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Du manga aux « anime » Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 Rue de la Haluchère
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 18:30 –
Gratuit : oui  Tout public 

Projection en partenariat avec le TriptiCDe Dragon Ball Z à One Piece pour les séries, du Sommet des dieux à Amer Béton pour les films, les mangas ont depuis longtemps été adaptés en anime. La pépinière nantaise Le TriptiC, qui accompagne les ados et jeunes adultes dans leurs projets, en a sélectionné quelques-uns parmi le catalogue de la Bibliothèque pour les partager avec vous.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/


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