Du manga aux « anime », Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
jeudi 12 novembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Du manga aux « anime » Jeudi 12 novembre, 18h30 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T18:30:00+01:00 – 2026-11-12T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-12T18:30:00+01:00 – 2026-11-12T20:00:00+01:00
Projection en partenariat avec le TriptiC
De Dragon Ball Z à One Piece pour les séries, du Sommet des dieux à Amer Béton pour les films, les mangas ont depuis longtemps été adaptés en anime. La pépinière nantaise Le TriptiC, qui accompagne les ados et jeunes adultes dans leurs projets, en a sélectionné quelques-uns parmi le catalogue de la Bibliothèque pour les partager avec vous.
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
La pépinière nantaise Le TriptiC, qui accompagne les ados et jeunes adultes dans leurs projets, en a sélectionné quelques-uns parmi le catalogue de la Bibliothèque pour les partager avec vous.
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