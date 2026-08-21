Du manga aux « anime », Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Du manga aux « anime » Jeudi 12 novembre, 18h30 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T18:30:00+01:00 – 2026-11-12T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-12T18:30:00+01:00 – 2026-11-12T20:00:00+01:00

Projection en partenariat avec le TriptiC

De Dragon Ball Z à One Piece pour les séries, du Sommet des dieux à Amer Béton pour les films, les mangas ont depuis longtemps été adaptés en anime. La pépinière nantaise Le TriptiC, qui accompagne les ados et jeunes adultes dans leurs projets, en a sélectionné quelques-uns parmi le catalogue de la Bibliothèque pour les partager avec vous.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

La pépinière nantaise Le TriptiC, qui accompagne les ados et jeunes adultes dans leurs projets, en a sélectionné quelques-uns parmi le catalogue de la Bibliothèque pour les partager avec vous.