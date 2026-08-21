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Du manga aux « anime », Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

jeudi 12 novembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Du manga aux « anime », Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 rue de la Haluchère
Ville
44319 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Du manga aux « anime » Jeudi 12 novembre, 18h30 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T18:30:00+01:00 – 2026-11-12T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-12T18:30:00+01:00 – 2026-11-12T20:00:00+01:00

Projection en partenariat avec le TriptiC
De Dragon Ball Z à One Piece pour les séries, du Sommet des dieux à Amer Béton pour les films, les mangas ont depuis longtemps été adaptés en anime. La pépinière nantaise Le TriptiC, qui accompagne les ados et jeunes adultes dans leurs projets, en a sélectionné quelques-uns parmi le catalogue de la Bibliothèque pour les partager avec vous.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
La pépinière nantaise Le TriptiC, qui accompagne les ados et jeunes adultes dans leurs projets, en a sélectionné quelques-uns parmi le catalogue de la Bibliothèque pour les partager avec vous.

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