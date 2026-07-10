Du maraîchage à nos jours, la nature à la Durantière 4 Place de la Croix Bonneau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:00 – 16:00

Gratuit : non Gratuit, sur inscription, 25 places Tout public

Du maraîchage à nos jours, la nature à la Durantière, guidé par un habitant petit-fils de maraîcher et une médiatrice spécialisée sur la nature en ville, partez dans une balade à deux voix pour remonter le temps et suivre les traces du passé maraîcher de la Durantière, tout en observant la place qu’occupe la nature dans ce quartier de nos jours : celle qu’on lui laisse et celle qu’elle reprend. Daniel Coquillaud et Olivia Godart (Les Balades d’Olivia) vous donnent donc rendez-vous à 14h15 au pied de la Croix, Place Croix Bonneau à Nantes.

4 Place de la Croix Bonneau Nantes 44100



Afficher la carte du lieu 4 Place de la Croix Bonneau et trouvez le meilleur itinéraire

